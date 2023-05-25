Эдуард Мор: Карасев отсудил дерби великолепно!

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе Сергея Карасева в дерби «Спартак» - ЦСКА в 28-м туре Российской Премьер-лиги.

«Карасев отсудил великолепно! Роше не надо было ничего говорить, судьи и так бы посмотрели повтор», - приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, Карасев в это матче выписал два удаления - Александру Соболеву и Вилииану Роше. Красная карточка Роши была отменена на заседании КДК.

ПРи этом Соболев по решению КДК был дисквалифицирован на четыре матча.