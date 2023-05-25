ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семин рассказал, почему уход Спаллетти из «Наполи» выгоден для Алексея Миранчука

Сложная схема от Юрия Павловича.
25 мая 2023 15:53
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что уход Лучано Спалетти с поста главного тренера «Наполи» может помочь Алексею Миранчуку.

«Уход Спаллетти из «Наполи» может стать выгодным для Миранчука. У него будет значительно больше шансов в «Аталанте», если его вернут. Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Юрич доверяет Алексею. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи. Я хотел бы, чтобы Леша был в «Аталанте». Эта команда более перспективная. Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», - приводит слова Семина Sport24.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Спалетти главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по окончании сезона перейдет в «Наполи», а его место в «Аталанте» займет Иван Юрич.

источник: Sport24.ru
Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева после апелляции
Форвард получил четырехматчевое отстранение.
25.05.2023 16:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тюкавин считает, что «Динамо» неправильно поступило с Кокориным: он должен был быть как‑то отмечен
32-летний форвард забил 50 мячей за сине-бело-голубых.
25.05.2023 16:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ласицкене расплакалась, заявляя о завершении международной карьеры (видео)
Ласицкене расплакалась, заявляя о завершении международной карьеры (видео)
Российская спортсменка не надеется на изменение решения европейских политиков.
25.05.2023 15:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС провел жеребьевку стыковых матчей РПЛ и Первой лиги
РФС провел жеребьевку стыковых матчей РПЛ и Первой лиги
Первая лига начнет дома.
25.05.2023 15:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Семин рассказал, почему уход Спаллетти из «Наполи» выгоден для Алексея Миранчука
Сложная схема от Юрия Павловича.
25.05.2023 15:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Эдуард Мор: Карасев отсудил дерби великолепно!
Судья выписал два удаления, одно из которых отменили.
25.05.2023 15:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Украинского футболиста Мудрика раскритиковали за скандальное видео
В январе 22-летний полузащитник перешел в «Челси».
25.05.2023 15:32
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Динамо» Майсторович успешно перенес операцию
Защитник «Динамо» Майсторович успешно перенес операцию
Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
25.05.2023 15:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Семак подтвердил, что «Зенит» заинтересован в выкупе Мантуана у «Коринтианса»
21-летний футболист играет за сине-бело-голубых на правах аренды.
25.05.2023 15:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика