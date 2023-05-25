Семин рассказал, почему уход Спаллетти из «Наполи» выгоден для Алексея Миранчука

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что уход Лучано Спалетти с поста главного тренера «Наполи» может помочь Алексею Миранчуку.

«Уход Спаллетти из «Наполи» может стать выгодным для Миранчука. У него будет значительно больше шансов в «Аталанте», если его вернут. Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Юрич доверяет Алексею. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи. Я хотел бы, чтобы Леша был в «Аталанте». Эта команда более перспективная. Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», - приводит слова Семина Sport24.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в случае ухода Спалетти главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини по окончании сезона перейдет в «Наполи», а его место в «Аталанте» займет Иван Юрич.