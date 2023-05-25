Ласицкене расплакалась, заявляя о завершении международной карьеры (видео)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не надеется на то, что ее допустят до международных стартов.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала.

Все давно решено, и что бы мы ни делали, нас там не ждут», - сказала спортсменка «Матч ТВ», расплакавшись по ходу интервью.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики восстановлена в международном статусе, но ее спортсменов теперь не допускают до соревнований по политическим причинам.