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Ласицкене расплакалась, заявляя о завершении международной карьеры (видео)

Российская спортсменка не надеется на изменение решения европейских политиков.
Ласицкене расплакалась, заявляя о завершении международной карьеры (видео)
25 мая 2023 15:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не надеется на то, что ее допустят до международных стартов.

«Я считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Я не планировала.

Все давно решено, и что бы мы ни делали, нас там не ждут», - сказала спортсменка «Матч ТВ», расплакавшись по ходу интервью.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики восстановлена в международном статусе, но ее спортсменов теперь не допускают до соревнований по политическим причинам.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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