РФС провел жеребьевку стыковых матчей РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз сообщил о проведении жеребьевки стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги сезона 2022/2023.

По итогам жеребьевки команды Первой лиги начнут двухматчевое противостояние дома, а ответные игры проведут в гостях.

Проведение встреч запланировано на 6 и 9 июня, однако пока это предварительное расписание.

За право сыграть в РПЛ сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е места в элитном дивизионе российского футбола и коллективы, занявшие третье и четвёртое места в Первой лиге.