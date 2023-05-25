Тюкавин считает, что «Динамо» неправильно поступило с Кокориным: он должен был быть как‑то отмечен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о бывшем игроке клуба Александре Кокорине.

«Для меня Кокорин — номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его — нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», - приводит «Матч ТВ» слова Тюкавина.

Напомним, что Кокорин играл за «Динамо» с 2008 по 2015 год и забил 50 голов в 203 матчах. Вместе с бело-голубыми форвард стал бронзовым призером в чемпионате России-2008.

В текущем сезон Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» и был признан лучших игроком национального турнира.