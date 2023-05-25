Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева после апелляции

Спортивный и футбольный юрист Михаил Прокопец оценил возможность добиться смягчения наказания для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, это займёт это около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.

Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», - приводит слова Прокопца «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.