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Юрист рассказал, может ли КДК снизить дисквалификацию Соболева после апелляции

Форвард получил четырехматчевое отстранение.
25 мая 2023 16:36
автор: Александр Кожевников

Спортивный и футбольный юрист Михаил Прокопец оценил возможность добиться смягчения наказания для нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«КДК сейчас будет писать полный текст решения. Дело резонансное, и я думаю, это займёт это около недели. После этого «Спартак» подаст апелляцию. Думаю, если снижение дисквалификации и будет, то меньше двух матчей Соболев не получит.

Соответственно, торопиться некуда. В этом сезоне Соболев уже точно не сыграет», - приводит слова Прокопца «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Соболев получил четырехматчевую дисквалификацию за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

источник: Чемпионат.com
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