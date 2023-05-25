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Станислав Магкеев перенёс операцию на колене

Операция прошла во Франции.
Станислав Магкеев перенёс операцию на колене
25 мая 2023 16:48
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сообщил, что защитник столичного клуба Станислав Макгеев перенес операцию на колене.

«Сегодня в семь утра в одной из клиник Лиона во Франции Стас был прооперирован. Операция прошла успешно, в плановом режиме. Вместе с Магкеевым всё это время находится наш физиотерапевт Хуан Альберто, он сопровождал игрока на всех этапах и курировал проведение операции. Сейчас футболист чувствует себя хорошо, никаких выраженных болевых ощущений нет. Некоторое время он будет находиться при клинике, где проведёт начальный этап реабилитации», - приводит слова Калюжного официальный сайт «железнодорожников».

Макгеев в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в семи матчах за «Локомотив», не отметившись результативными действиями.

источник: ПФК «Локомотив»
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