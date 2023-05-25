Алексей Сутормин: зарплаты футболистов обоснованы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о размере зарплат фтуболистов, отметив, что он не считает, что высокие зарплаты игроков необоснованно высоки.

«Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, этого кто-то не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды, сегодня ты здесь, завтра там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч, и у них ничего больше нет. А где-то и не платят. В 35 лет заканчиваешь… А ты только в футбол играл», - приводит слова Сутормина «Чемпионат».