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Алексей Сутормин: зарплаты футболистов обоснованы

Спортсмен объяснил, почему он считает так.
25 мая 2023 16:51
автор: Александр Кожевников

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о размере зарплат фтуболистов, отметив, что он не считает, что высокие зарплаты игроков необоснованно высоки.

«Возможно, некоторые не видят обратной стороны медали. Понятно, что это может прозвучать как отмазка. Кто-то скажет: «Да я ради такой зарплаты готов на то и на то». Но опять же, у меня не было ни одного выпускного, дни рождения, дай бог, попадают на выходной. Случай со свадьбой чего стоит! Возможно, этого кто-то не замечает. Это касается и моей семьи. Те же переезды, сегодня ты здесь, завтра там.

Многие судят по футболистам Премьер-Лиги, а в Первой и Второй лигах люди получают по 70-80 тысяч, и у них ничего больше нет. А где-то и не платят. В 35 лет заканчиваешь… А ты только в футбол играл», - приводит слова Сутормина «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
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Решение принято.
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