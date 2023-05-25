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В «Оренбурге» подтвердили интерес к форварду «Химок» Руденко

В нынешнем сезоне Руденко забил четыре гола в РПЛ.
25 мая 2023 17:33
автор: Александр Кожевников

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил интерес клуба к нападающему «Химок» Александра Руденко.

«Мы смотрим за Руденко, рассматриваем как один из вариантов. Первый раз мы его смотрели года два назад, но у него была травма, поэтому тогда не получилось. Сейчас ещё хотим посмотреть. Что из этого получится, пока не могу сказать», - приводит слова Еремякина «Чемпионат».

Руденко выступает в составе «Химок» с 2022 года. Ранее он играл в московском «Спартаке».

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в Российской Премьер-Лиге в составе «Химок», в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

источник: Чемпионат.com
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