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Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Форвард останется в команде.
Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»
25 мая 2023 17:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на год.

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Дмитрия Ульянова.

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

источник: «Советский спорт»
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