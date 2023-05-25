Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» объявил о продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на год.

«Зимой, когда мы приглашали Артёма в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры. Поэтому в рамках изначальных договорённостей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании», - приводит пресс-служба клуба слова спортивного директора Дмитрия Ульянова.

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.