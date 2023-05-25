Испанский тренер Клотет готов остаться в «Торпедо» и работать в Первой лиге

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что испанский тренер Жозеп Клотет продолжит в следующем сезоне работать в стане «автозаводцев».

Напомним, что черно-белые досрочно вылетели в Первую лигу.

«Изначально я спросил президента клуба, готов ли Клотет в случае вылета работать в Первой лиге, ответ был, что готов. Клотет изначально понимал, что там придется летать в Хабаровск или Красноярск», - приводит «Матч ТВ» слова Ходоровского.

Добавим, что контракт Клотета с «Торпедо» рассчитан до 30 июня 2025 года.