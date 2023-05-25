Дюрица похвалил руководство «Локомотива» за продление контракта с Дзюбой

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал продление контракта «железнодорожниками» с нападающим Артемом Дзюбой.

Новый контракт с Дзюбой рассчитан до 2024 года. Соглашение подписано по схеме «1+1».

«Локомотив» — молодцы, что продлили с Артемом контракт. Это хороший шаг для команды. Я был уверен, что он подпишет контракт на следующий год. Думаю, что если он проведет следующий сезон хорошо, то сможет продлить контракт еще на год», - приводит слова Дюрицы «Спорт-Экспресс».

Во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.