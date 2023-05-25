Динияр Билялетдинов: Дзюба, как и Баринов, однозначно наиграл себе на новый контракт

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал продление «железнодорожниками» контракта с Артемом Дзюбой.

«Ну, а какие варианты тут ещё были? Дзюба однозначно наиграл себе на новый контракт! Артём весной много забил, много отдал, всё по делу. Баринов тем более заслужил себе контракт. Ему стоит уже забывать про Европу и спокойно концентрироваться на игре за «Локомотив». Клубу летом важно произвести точечные усиления. Главное, не сломать игру команды. Думаю, что в новом сезоне «Локо» поборется за самые высокие места», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

Новый контракт с Дзюбой рассчитан до 2024 года. Соглашение подписано по схеме «1+1».