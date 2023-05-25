«Пошумим». Дзюба - о подписании нового контракта с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом.

«Рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Спасибо руководству, тренерскому штабу и всем болельщикам за доверие! Приложу все усилия, чтобы в следующем сезоне наша команда боролась за самые высокие места. Потому что других для меня не существует. Обещаю, еще пошумим!» — написал Дзюба в своем телеграм-канале.

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.