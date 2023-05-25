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Александр Мостовой: в России Артём Дзюба может ещё лет пять спокойно играть

Новый контракт рассчитан до 2024 года. 
25 мая 2023 19:28
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление «железнодорожниками» контракта с Артемом Дзюбой.

«Я был одним из первых, кто сказал после неудачи Дзюбы в Турции, что в России он может ещё лет пять спокойно играть. Меня удивляло, почему его никто не брал. Однозначно, «Локомотив» правильно сделал. Для «Локомотива» было правильным решением вообще взять Дзюбу», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

Новый контракт с Дзюбой рассчитан до 2024 года. Соглашение подписано по схеме «1+1».

источник: Чемпионат.com
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