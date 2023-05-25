Дмитрий Булыкин: у Дзюбы есть еще желание побить рекорды

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление «железнодорожниками» контракта с Артемом Дзюбой.

«Это хороший вариант как для футболиста, так и для клуба. Дзюба показал, что может быть полезным и помочь команде. Сможет ли он провести целый сезон на достойном уровне? Думаю, да. Контракт «1+1» всегда подразумевает, что футболист замотивирован и находится в хорошей форме. А у Артема есть еще желание побить рекорды. Если не будет травм, он проведет хороший следующий сезон», - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

Новый контракт с Дзюбой рассчитан до 2024 года. Соглашение подписано по схеме «1+1».