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Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка

Злоумышленники похитили вещи на 16 тысяч евро.
25 мая 2023 19:43
автор: Александр Кожевников

В Испании был ограблен дом футболиста «Валенсии» Джастина Клюйверта. Об этом сообщает издание ABC.

Как информирует источник, в дом ворвались трое злоумышленников. В результате нападения пострадала девушка игрока, которая в тот момент вернулась домой с прогулки и отключила сигнализацию.

Грабители вынесли из дома часы, ювелирные украшения и одежду. Сумма ущерба составляет около 16 тысяч евро.

Клюйверт в это время находился в Мальорке, где «Валенсия» встречалась с одноименным клубом в матче 36-го тура Ла Лиги.

источник: ABC
Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка
Злоумышленники похитили вещи на 16 тысяч евро.
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