Непомнящий поддержал решение «Локомотива» о продлении контракта с Дзюбой

Российский тренер Валерий Непомнящий похвалил «Локомотив» за продление контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артем уже стал лидером команды», - приводит «Метарейтинг» слова Непомнящего.

Новый контракт Дзюбы рассчитан на один сезон с возможностью продления на год.

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.