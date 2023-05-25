Даниил Хлусевич: готов играть в старте «Спартака» каждый матч, ощущаю себя хорошо

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

«В матче с ЦСКА впервые вышел в старте после травмы. Очень доволен, что все хорошо. Отыграл все 90 минут, ощущаю себя хорошо. Готов играть в старте каждый матч», - приводит слова Хлуcевича Sport24.

Напомним, встреча завершилась победой крано-белых со счетом 2:1.

После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 баллами находится на третьей позиции.