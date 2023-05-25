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«Реал» рассматривает возможность приобретения Кейна

«Тоттенхэм» планирует избавиться от форварда летом, чтобы заработать на его продаже.
25 мая 2023 20:35
автор: Александр Шульгин

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейна.

По информации Cadena SER, английский клуб планирует продать игрока уже этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, поскольку в следующем году он уже станет свободным агентом.

Как сообщает источник, агент футболиста уже предложил его услуги мадридцам. Однако за форварда готовы побороться мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Пари-Сен Жермен».

В текущем сезоне Кейн провел 46 матчей, в которых забил 29 мячей.

источник: Cadena SER
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