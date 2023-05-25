«Реал» рассматривает возможность приобретения Кейна

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гари Кейна.

По информации Cadena SER, английский клуб планирует продать игрока уже этим летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги, поскольку в следующем году он уже станет свободным агентом.

Как сообщает источник, агент футболиста уже предложил его услуги мадридцам. Однако за форварда готовы побороться мюнхенская «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Пари-Сен Жермен».

В текущем сезоне Кейн провел 46 матчей, в которых забил 29 мячей.