Дзюба ответил на вопрос о своем участии в матче с московским «Динамо»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба оценил вероятность своего участия в матче с 29-го тура РПЛ с московским «Динамо».

«Время покажет. Надеюсь (сыграть). Я готовлюсь со всеми. Главный тренер решает, кто будет играть. В любом случае, я готов и рвусь в бой», – заявил футболист клубной пресс-службе.

Напомним, 8 мая форвард получил травму в игре против «Сочи» (3:0) и пропустил два следующих матча команды.

Что касается игры с «Динамо», то встреча состоится 28 мая и пройдет на «ВТБ Арене».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ Артем Дзюба провел 9 матчей, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.