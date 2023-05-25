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Колосков прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с Дзюбой

Стороны продлили соглашение еще на один сезон.
25 мая 2023 21:29
автор: Александр Шульгин

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал продление московским «Локомотивом» контракта с Артемом Дзюбой.

«Подписание нового контракта - хорошее решение и для Дзюбы, и для «Локомотива». Артём вписался в команду, между ним и другими футболистами уважительные отношения. В плане игры Дзюба принес «Локо» большую пользу в отдельных матчах. А если вспомнить об отсутствии в составе железнодорожников нападающих серьёзного уровня, то этот шаг кажется еще более логичным», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления на год.

Добавим, что во второй половине текущего сезона Дзюба сыграл в 11 матчей за «Локомотив», забив в них восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Напомним, что перед зимней паузой «Локомотив» боролся за выживание, теперь команда занимает девятое место и находится в одном очке от верхней половины турнирной таблицы.

источник: Чемпионат.com
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