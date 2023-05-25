Моуринью назвал единственный клуб, который не вызывает у него эмоций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что «Тоттенхэм» является единственным клубом, который вызывает у него эмоций.

Специалист подчеркнул, что не хочет обижать болельщиков лондонской команды, но он нейтрально относится к судьбе «шпор».

«Вероятно, это из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. Возможно, потому что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей», – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, португалец тренировал «Тоттенхэм» с ноября 2019 года по апрель 2021-го. Примечательно, что Моуринью был уволен за неделю до финала Кубка английской лиги, в котором лондонцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.