ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Моуринью назвал единственный клуб, который не вызывает у него эмоций

Спойлер: он представляет АПЛ.
Моуринью назвал единственный клуб, который не вызывает у него эмоций
25 мая 2023 21:41
автор:
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что «Тоттенхэм» является единственным клубом, который вызывает у него эмоций.

Специалист подчеркнул, что не хочет обижать болельщиков лондонской команды, но он нейтрально относится к судьбе «шпор».

«Вероятно, это из-за того, что стадион был пуст во время пандемии. Возможно, потому что мистер Леви не позволил мне выиграть финал и завоевать трофей», – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, португалец тренировал «Тоттенхэм» с ноября 2019 года по апрель 2021-го. Примечательно, что Моуринью был уволен за неделю до финала Кубка английской лиги, в котором лондонцы уступили «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Моуринью назвал единственный клуб, который не вызывает у него эмоций
Моуринью назвал единственный клуб, который не вызывает у него эмоций
Спойлер: он представляет АПЛ.
25.05.2023 21:41
Футбол
Колосков прокомментировал продление «Локомотивом» контракта с Дзюбой
Стороны продлили соглашение еще на один сезон.
25.05.2023 21:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дзюба ответил на вопрос о своем участии в матче с московским «Динамо»
Встреча состоится 28 мая.
25.05.2023 20:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» рассматривает возможность приобретения Кейна
«Реал» рассматривает возможность приобретения Кейна
«Тоттенхэм» планирует избавиться от форварда летом, чтобы заработать на его продаже.
25.05.2023 20:35
Футбол
автор: Александр Шульгин
Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем ЦСКА – «Краснодар» в финале Кубка страны
Стало известно, кто исполнит гимн России перед матчем ЦСКА – «Краснодар» в финале Кубка страны
Встреча состоится 11 июня.
25.05.2023 20:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Даниил Хлусевич: готов играть в старте «Спартака» каждый матч, ощущаю себя хорошо
Спортсмен вернулся в состав красно-белых после травмы.
25.05.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Непомнящий поддержал решение «Локомотива» о продлении контракта с Дзюбой
«Железнодорожники» нашли лидера.
25.05.2023 19:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дом игрока «Валенсии» Клюйверта ограбили, пострадала его девушка
Злоумышленники похитили вещи на 16 тысяч евро.
25.05.2023 19:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Булыкин: у Дзюбы есть еще желание побить рекорды
Новый контракт рассчитан до 2024 года.
25.05.2023 19:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика