Представитель Дзюбы: Артем доказал, что является лучшим форвардом России в данный момент

В феврале 2022 года нападающий Артем Дзюба заключил контракт с «Локомотивом». Форвард быстро освоился в команде и начал приносить пользу.

Так, в 9 матчах РПЛ он забил 8 голов и отдал 4 ассиста. Представитель игрока, Леонид Гольдман, заявил, что Дзюба по-прежнему входит в число лучших нападающих чемпоината России.

«Артем доказал, как уже много раз делал на протяжении своей карьеры, что его рано списывать со счетов. Он доказал, что является одним из лучших, на мой взгляд, лучшим российским форвардом на данный момент.

Судя по тому, что мы видим среди подрастающего поколения, мне кажется, он таким еще и останется на долгие годы вперед. Если мы говорим про фактурных нападающих среди наших подрастающих молодых звезд, таких пока не наблюдается, к сожалению», – цитирует Гольдмана «СЭ».

Добавим, что сегодня, 25 мая, «Локо» продлил контракт с Дзюбой до лета 2024 года.