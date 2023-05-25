«Мальорка» обыграла «Валенсию» и продолжает борьбу за еврокубки

В матче 36-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» на своем поле обыграла «Валенсию».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Ведат Мурики.

Балеарцы набрали 47 очков и за два тура до конца первенства продолжают претендовать на попадание в Лигу конференций, от которой ее отделяет три очка. На данный момент «Мальорка» занимает 11-е место, но может достать идущий седьмым «Атлетик» из Бильбао.

«Летучие мыши» с 40 очками остались на 13-й позиции.

Ла Лига

36-й тур

«Мальорка» - «Валенсия» - 1:0 (0:0)

Гол: Мурики, 64.