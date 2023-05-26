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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ

Манкунианцы вернулись в Лигу чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ
26 мая 2023 00:01
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл лондонский «Челси».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Каземиро, Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Маркус Рэшфорд.

Гости ответили точным ударом Жоау Феликса.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

«Челси» с 43 очками остался на 12-й позиции.

АПЛ
32-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (Лондон) - 4:1 (2:0)
Голы: Каземиро, 6; Марсьяль, 45; Фернандеш, 73 (с пенальти); Рэшфорд, 78 - Феликс, 89.

источник: «Советский спорт»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ
Манкунианцы вернулись в Лигу чемпионов.
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