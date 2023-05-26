«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и поднялся в тройку лидеров АПЛ

В перенесенном матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл лондонский «Челси».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Каземиро, Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Маркус Рэшфорд.

Гости ответили точным ударом Жоау Феликса.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

«Челси» с 43 очками остался на 12-й позиции.

АПЛ

32-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Челси» (Лондон) - 4:1 (2:0)

Голы: Каземиро, 6; Марсьяль, 45; Фернандеш, 73 (с пенальти); Рэшфорд, 78 - Феликс, 89.