«МЮ» лишил «Ливерпуль» участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне

«Манчестер Юнайтед» стал последним английским клубом, который сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2023/24.

Команда Эрика тен Хага обеспечила себе участие в этом турнире благодаря разгромной победе над «Челси» (4:1) в 32-м туре АПЛ.

Примечательно, что на путевку в ЛЧ также претендовал «Ливерпуль», однако, после победы «красных дьяволов» это стало невозможно, так как «Юнайтед» получил 6-очковый отрыв. Команда Юргена Клоппа не сможет опередить «МЮ» даже если выиграет все оставшиеся матчи в сезоне.