«У нас было больше шансов»: Лэмпард прокомментировал разгром от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ.

«Игроки «Манчестер Юнайтед» были хладнокровны перед воротами. Мы были лучше в середине матча. По владению мячом и созданным моментам мы, по крайней мере, соответствовали им: у нас было больше шансов. Счет 0:2 в этой ситуации является признаком того, где мы находимся.

В игре было несколько индивидуальных выступлений, которые, я думаю, могут стать хорошими заделами на будущее, если над ними поработать. Но, конечно, реальность показывает, насколько они хладнокровны перед воротами, а мы - нет, как плохо мы защищались индивидуально во втором тайме», - приводит слова специалиста пресс-служба синих.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Каземиро, Антони Марсьяль, Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти, и Маркус Рэшфорд.

Гости ответили точным ударом Жоау Феликса.

Таким образом, «красные дьяволы» набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

«Челси» с 43 очками остался на 12-й позиции.