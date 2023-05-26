«ПСЖ» планирует сохранить Месси на следующий сезон

«ПСЖ» рассчитывает сохранить форварда нападающего Лионеля Месси на ближайший сезон. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в соцсетях.

Как утверждает источник, красно-синие намерены сохранить 35-летнего нападающего и готовы предложить ему соглашение на по схреме «1+1» с зарплатой в 100 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересованы «Барселона» и «Аль-Хиляль».

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за парижский клуб он сыграл 39 матчей, забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.