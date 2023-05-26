В «Сочи» высказались об интересе «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» и питерского «Зенита» к защитнику команды Артему Макарчуку.

«Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне 27-летний Макарчук провел 33 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.

«Зенит» досрочно завоевал четвертый подряд чемпионский титул. «Спартак» ведет борьбу с ЦСКА за серебряные медали первенства.