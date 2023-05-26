Газзаев определился с символической сборной РПЛ в текущем сезоне

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев выдвинул свою версию символической сборной РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Лучший тренер — Сергей Семак. Также стоит отметить Владимира Федотова, Валерия Карпина и Сергея Ташуева. У Акинфеева по-прежнему нет альтернативы в воротах. Оборона справа налево: Денисов, Осипенко, Джикия, Мойзес. Средняя линия: Барриос, Сперцян, Вендел. Трио в атаке — Малком, Чалов, Промес»,см– приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 54 очка после 28 матчей. 27 мая, в субботу армейцы отправятся в гости к «Краснодару».