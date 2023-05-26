Ловчев прокомментировал интерес «Спартака» к Глебову 

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением по поводу того, что красно-белые планируют купить полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

«Это важнейшая позиция для клуба, команде нужен хороший опорник, это разрушитель. На примере «Зенита», где несколько лет назад покупкой Барриоса закрыли позицию на ближайшее будущее, мы видим, как это важно, что это даёт в плане результата. Глебов хороший футболист, является капитаном «Ростова», он по характеристикам лучше всего подойдет в эту позицию. Он умеет играть, он с характером, он лидер», – заявил Ловчев в своем телеграм–канале.

Ранее сообщалось, что московская команда готова выложит за 23-летнего хавбека около семи миллионов евро.

Напомним, что Глебов присоединился к «Ростову» в январе 2019 года. В текущем сезоне за команду Валерия Карпина он сыграл 37 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.