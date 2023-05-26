Бальде заявил, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о задачах команды на следующий сезон.

«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул. Мы вернемся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель», — приводит слова Бальде Metaratings.ru.

Добавим, что в данный момент «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка после 28 матчей.

Бальде присоединился к стану красно-белых в августе 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.