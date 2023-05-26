Николаев считает, что Дзюба может забить больше десяти голов за «Локомотив» в следующем сезоне

Экс-игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением о выступлении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне РПЛ.

Отметим, что ранее 34-летний форвард продли соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона-2023/2024.

«Подписание Дзюбой нового контракта с «Локомотивом» полезно и для футболиста, и для команды. Артем последние два-три года доигрывает, вполне возможно, что он и в следующем сезоне хорошо выступит и с ним вновь продлят трудовой договор. Думаю, смело голов 10–12 он способен забить в следующем сезоне. Для него как для возрастного форварда это будет очень хорошим показателем — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года. С тех пор за московский клуб он отыграл 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.