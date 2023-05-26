Быстров высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на должность главного тренера «Динамо».

«Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых футболистов, есть свой взгляд на футбол. Он ставил в состав тех, кого близко не подпускали к основе. Следил на сборе за «Локомотивом» при сербском специалисте. Мне была симпатична работа этого тренера», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич руководил «Локомотивом» с лета 2020-го по осень 2021-го года. При руководстве серба московская команда одержала победу в Кубке России в сезоне-2020/2021.

В настоящее время «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков.