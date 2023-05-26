ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Быстров высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»

Ранее сербский специалист возглавлял «Локомотив».
26 мая 2023 12:19
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на должность главного тренера «Динамо».

«Николич проявил себя в «Локомотиве», у него заиграло много молодых футболистов, есть свой взгляд на футбол. Он ставил в состав тех, кого близко не подпускали к основе. Следил на сборе за «Локомотивом» при сербском специалисте. Мне была симпатична работа этого тренера», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николич руководил «Локомотивом» с лета 2020-го по осень 2021-го года. При руководстве серба московская команда одержала победу в Кубке России в сезоне-2020/2021.

В настоящее время «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
Украинский полузащитник «Челси» Мудрик вошел в пятерку худших трансферов АПЛ в текущем сезоне
«Синие» заплатили «Шахтеру» 70 млн евро.
26.05.2023 12:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Быстров высказался о возможном назначении Николича на пост главного тренера «Динамо»
Ранее сербский специалист возглавлял «Локомотив».
26.05.2023 12:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Николаев считает, что Дзюба может забить больше десяти голов за «Локомотив» в следующем сезоне
Российский форвард перешел в стан красно-зеленых в феврале нынешнего года на правах свободного агента.
26.05.2023 12:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бальде заявил, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне
Сенегальский форвард уверен в силах московского клуба.
26.05.2023 11:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев прокомментировал интерес «Спартака» к Глебову 
Московский клуб готов заплатить за хавбека около семи миллионов евро. 
26.05.2023 11:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Газзаев определился с символической сборной РПЛ в текущем сезоне
68-летний специалист не сомневается с позицией лучшего голкипера чемпионата России.
26.05.2023 11:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Сочи» высказались об интересе «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку
В «Сочи» высказались об интересе «Спартака» и «Зенита» к Макарчуку
Южане выступили намного слабее, чем в прошлом сезоне.
26.05.2023 11:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» планирует сохранить Месси на следующий сезон
Контракт форварда с парижанами истекает ближайшим летом.
26.05.2023 11:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси заявил Бускетсу и Альбе, что не получал предложения от «Барселоны»
Месси заявил Бускетсу и Альбе, что не получал предложения от «Барселоны»
Новые подробности трансферной саги.
26.05.2023 11:25
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика