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Украинский полузащитник «Челси» Мудрик вошел в пятерку худших трансферов АПЛ в текущем сезоне

«Синие» заплатили «Шахтеру» 70 млн евро.
26 мая 2023 12:35
автор: Максим Скороходов

Известное спортивное издание Goal.com составило топ-10 худших трансферов АПЛ в текущем сезоне.

Украинский футболист Михаил Мудрик, перешедший зимой из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро с возможным бонусом в 30 млн, занял в анти-рейтинге четвертое место.

Топ возглавил бразильский форвард Ришарлисон, перешедший из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 млн евро. Второе место занял еще один новобранец «Челси» Марк Кукурелья, за которого «Брайтон» получил 65,3 млн евро, а тройку «лучших» замкнул чемпион Кэлвин Филлипс, за него «Манчестер Сити» заплатил «Лидсу» 49 млн.

Полностью список худших трансферов выглядит следующим образом.

Топ-10 худших трансферов АПЛ в сезоне-2022/23 по версии Goal.com.

1. Ришарлиcон (перешел из «Эвертона» в «Тоттенхэм», за 58 млн евро)
2. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в «Челcи», 65,3 млн)
3. Кэлвин Филлипc (из «Лидcа» в «Манчеcтер Cити», 49 млн)
4. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челcи», 70 млн)
5. Джеccи Лингард (из «Манчеcтер Юнайтед» в «Ноттингем Фореcт», беcплатно)
6. Антони (из «Аякcа» в «Манчеcтер Юнайтед», 95 млн)
7. Артур (из «Ювентуcа» в «Ливерпуль», аренда)
8. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Барcелоны» в «Челcи», 12 млн)
9. Калиду Кулибали (из «Наполи» в «Челcи», 38 млн)
10. Рахим Cтерлинг (из «Манчеcтер Cити» в «Челcи», 56,2 млн).

источник: Goal.com
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