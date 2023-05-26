Агент Майстровича оценил состояние футболиста после операции

Агент защитника московского «Динамо» Милана Майстровича - Александар Важич прокомментировал состояние футболиста после перенесенной на связках колена операции.

«Милан чувствует себя лучше. Его прооперировали. Все нормально. В его лечении есть прогресс», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Добавим, что 18-летний футболист получил травму во время матча 27-го тура РПЛ, в котором бело-голубые уступили сопернику со счетом 0:3. Майсторович отыграл первый тайм, а в перерыве был заменен. После встречи Милану диагностировали разрыв крестообразных связок.

В текущем сезоне футболист провел десять матчей в составе москвичей, не отметившись результативными действиями.

Игрок перешел в столичный клуб в феврале 2023 года.