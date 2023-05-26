Форвард «Краснодара» Олусегун подтвердил слухи об уходе в европейский клуб

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун не стал скрывать, что в ближайшее время покинет команду. По словам игрока, он продолжит карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Да, это правда, что ведется работа над моим трансфером в другой клуб, но я не вникаю в этот процесс.

Это будет клуб из Европы, но больше сказать ничего не могу. Сейчас мой фокус – «Краснодар», – рассказал Олусегун, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний нигериец выступает за первую команду «быков» с 1 июля 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года, а потенциальный трансфер оценивается в 1,70 млн евро.