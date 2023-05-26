Погребняк считает, что «Зенит» мог бы стать достойным участником Лиги чемпионов в текущем сезоне 

Экс-форварда «Рединга» и «Зенита» Павел Погребняк считает, что питерский клуб мог бы достойно выступить в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Конечно, «Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Игра команды и квалификация футболистов «Зенита» полностью соответствуют лигочемпионской истории», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» стал досрочным чемпионом России после того, как одержал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Добавим, что весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборные от международных соревнований.