Тарханов заявил, что главный тренер «Спартака» дал понять Соболеву, что он у «красной черты»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил слова наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, который предупредил через интервью нападающего Александра Соболева, что при повторном удалении за непристойное поведение он «не будет играть».

«Я в принципе с Абаскалем согласен. Какой смысл тогда держать в команде такого футболиста? Сегодня дали четыре матча дисквалификации, до этого – шесть, завтра могут и на больший срок отстранить. Но, если команда на Соболева надеется, а он не играет по причине своей несдержанности, то, сами понимаете. Так что, Абаскаль, думаю, дал понять: это красная черта...» - приводит bobsoccer слова Тарханова.

Напомним, Соболев был удален во время московского дерби после того, как демонстративно приложил руки к паху перед игроком ЦСКА Виллианом Рошей.