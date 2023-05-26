Ташуев оценил результативность «Ахмата» в текущем сезоне РПЛ 

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением об игре команды в концовке нынешнего сезона РПЛ.

«Команда находится в хорошем состоянии. Никто не думал, что у нас получится забить за три матча 11 мячей, в том числе и мы. Травмированные футболисты восстанавливаются, кто‑то возвращается в общую группу. Готовимся в обычном режиме», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Добавим, что «Ахмат» при руководстве Ташуева добился трех побед в последних трех встречах. В настоящий момент грозненский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков после 28 матчей.