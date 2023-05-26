Пирло прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Итальянский специалист Андреа Пирло рассказал, почему покинул должность главного тренера «Фатих Карагюмрюк».

«Это был очень напряженный год, полный личного и профессионального роста. Я познал и оценил красивый город и другую культуру, однако в итоге во мне возобладало желание найти новый вызов. Благодарю Карагюмрюк и его замечательных фанатов за то, что поддерживали меня с самого начала и понимали мой выбор», — заявил Пирло в соцсетях.

Напомним, что Пирло руководил «Фатих Карагюмрюк» с июня 2022 года по май 2023 года. Ранее он тренировал «Ювентус».