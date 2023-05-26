Нагорных считает, что Дзюба поможет прогрессировать молодым футболистам «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, какое влияние оказывает нападающий команды Артем Дзюба на остальных игроков клуба.

«Спасибо Артему за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые цели, и я очень счастлив, что мы вместе будем их выполнять. «Локомотив» укрепляется, молодым футболистам будет очень нужен пример такого мастера, как Артем. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А фанатам команды необходим его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Ранее 34-летний нападающий продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. С тех пор за команду Михаила Галактионова он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.