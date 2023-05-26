В Первой лиге сказали, кто должен принимать решение о награждении Слуцкого за работу в «Рубине»

Руководитель медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко рассказал, обязательно ли Леонид Слуцкий должен получить медаль за то, что он отработал в «Рубине» 19 туров.

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он ее, конечно же, получит», - приводит «Татар-информ» слова функционера.

За два тура конца чемпиона Первой лиги «Рубин» идет лидером с отрывом в одно очко от «Балтики». Казанская команда по итогам сезона не опустится ниже второго места.