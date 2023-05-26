ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» и «Барселона» потеряли право называть очную встречу «Эль-Класико»

Бренд непосредственно принадлежит Ла Лиге.
26 мая 2023 13:54
автор: Глеб Шевяков

«Реал» и «Барселона» больше не имеют права называть свой очный матч «Эль-Класико». Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, испанское ведомство по патентам и товарным знакам приняло решение отказать мадридскому клубу в использовании названия, так как право на бренд остается за высшим дивизионом чемпионата Испании. Сообщается, что у «сливочных» и сине-гранатовых есть возможность подать апелляцию на данное решение в течение месяца.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона» и «Реал» провели пять игр между собой. Команды провели два матча в Ла Лиге и в полуфинале Кубка Испании, а также приняли участие в финале Суперкубка Испании, в котором победу одержала каталонская команда.

«Реал» и «Барселона» потеряли право называть очную встречу «Эль-Класико»
Бренд непосредственно принадлежит Ла Лиге.
26.05.2023 13:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В Первой лиге сказали, кто должен принимать решение о награждении Слуцкого за работу в «Рубине»
В Первой лиге сказали, кто должен принимать решение о награждении Слуцкого за работу в «Рубине»
Казанский клуб закончит сезон в медалях.
26.05.2023 13:53
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нагорных считает, что Дзюба поможет прогрессировать молодым футболистам «Локомотива»
По мнению 51-летнего функционера, форвард «железнодорожников» обладает бесценным опытом. 
26.05.2023 13:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пирло прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Фатих Карагюмрюк»
Итальянец рассчитывает найти новый вызов в тренерской деятельности. 
26.05.2023 13:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ташуев оценил результативность «Ахмата» в текущем сезоне РПЛ 
Грозненцы забили десять голов за последние три матча в чемпионате России.
26.05.2023 12:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тарханов заявил, что главный тренер «Спартака» дал понять Соболеву, что он у «красной черты»
За скандальный жест форвард пропустит четыре матча.
26.05.2023 12:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Погребняк считает, что «Зенит» мог бы стать достойным участником Лиги чемпионов в текущем сезоне 
По словам бывшего игрока сборной России, состав сине-бело-голубых соответствует уровню престижного европейского клубного турнира. 
26.05.2023 12:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Краснодара» Олусегун подтвердил слухи об уходе в европейский клуб
Форвард «Краснодара» Олусегун подтвердил слухи об уходе в европейский клуб
В нынешнем сезоне РПЛ нигериец забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
26.05.2023 12:46
Футбол
Агент Майстровича оценил состояние футболиста после операции
Защитник досрочно завершил сезон.
26.05.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика