«Реал» и «Барселона» потеряли право называть очную встречу «Эль-Класико»

«Реал» и «Барселона» больше не имеют права называть свой очный матч «Эль-Класико». Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, испанское ведомство по патентам и товарным знакам приняло решение отказать мадридскому клубу в использовании названия, так как право на бренд остается за высшим дивизионом чемпионата Испании. Сообщается, что у «сливочных» и сине-гранатовых есть возможность подать апелляцию на данное решение в течение месяца.

Добавим, что в текущем сезоне «Барселона» и «Реал» провели пять игр между собой. Команды провели два матча в Ла Лиге и в полуфинале Кубка Испании, а также приняли участие в финале Суперкубка Испании, в котором победу одержала каталонская команда.