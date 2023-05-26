Первый в истории Всероссийский день футбола состоится в июне

Российский футбольный союз организует первый в истории Всероссийский день футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что спортивный праздник пройдет на арене «Лужники», в Москве, 10 июня перед суперфиналом Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. В мероприятии примут участие звезды российской эстрады, в этот день пройдут различные спортивные соревнования среди посетителей праздника, ожидаются различные развлекательные площадки для всех желающих.

Также запланирован турнир по мини-футболу в трех различных возрастных категориях.

Добавим, что Всероссийский день футбола станет традиционным праздником для страны и будет проходить ежегодно.