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Первый в истории Всероссийский день футбола состоится в июне

РФС определил дату праздника на 10 июня.
26 мая 2023 14:25
автор: Глеб Шевяков

Российский футбольный союз организует первый в истории Всероссийский день футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Сообщается, что спортивный праздник пройдет на арене «Лужники», в Москве, 10 июня перед суперфиналом Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. В мероприятии примут участие звезды российской эстрады, в этот день пройдут различные спортивные соревнования среди посетителей праздника, ожидаются различные развлекательные площадки для всех желающих.

Также запланирован турнир по мини-футболу в трех различных возрастных категориях.

Добавим, что Всероссийский день футбола станет традиционным праздником для страны и будет проходить ежегодно.

источник: РФС
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