Малком не стал скрывать, что надеется на переход в «ПСЖ»

Форвард «Зенита» Малком готов перебраться в «ПСЖ». При этом нападающий заявил, что не расстроится, если французский гранд подпишет другого футболиста.

«Продолжится ли диалог? Я не знаю. Забота о моём будущем – это работа моего агента. Я сосредоточен только на футболе.

Связка в атаке Мбаппе – Малком? Понятно, что это было бы неплохо, но в первую очередь я думаю о своих партнёрах по команде, потому что они тоже крутые», – цитирует бразильца Onze Mondial.

По некоторым данным, «ПСЖ» пытался пригласить Малкома зимой 2023 года, однако, «Зенит» отказался отпускать игрока на правах аренды и потребовал оформить полноценный трансфер.

Добавим, что 26-летний Малком провел в нынешнем сезоне РПЛ 27 матчей и забил 23 гола. Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров лиги.