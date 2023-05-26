Представитель Дзюбы опроверг, что он сорвал трансфер в «Торпедо» из-за отсутствия агентских выплат

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, ответил на обвинение члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского.

Ходоровский заявил, что переход Дзюбы в «Торпедо» сорвался из-за отсутствия в оговоренном контракте агентских выплат.

«Мне позвонил Илья Леонидович Геркус, сказал, что есть одобренная сумма на приобретение иностранца. И спросил: готов ли Артем «упасть» в два раза по условиям по сравнению с этой суммой на иностранца, деньги в той ситуации не были приоритетом, поэтому были готовы обсуждать этот вариант и ждали конкретики.

Суть в том, что в той истории никто нам не говорил, что клуб отказался от Артема по финансовым причинам. Тем более, совет директоров, вроде как, одобрил более дорогих игроков либо с трансферной стоимостью, либо с высоким подъемом и агентскими. Из причин, которые нам назывались: отношение болельщиков, атмосфера в раздевалке, физическая форма, мотивация», - приводит «Матч ТВ» слова Гольдмана.

Напомним, что Дзюба в феврале перешел в «Локомотив». С тех пор за команду Михаила Галактионова он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее 34-летний нападающий продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2023/2024 с возможностью его продления на один год.

«Торпедо» потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ.