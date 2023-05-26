Девушка Сафонова в жесткой форме ответила хейтерам: ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение

Марина Кондратюк, девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, призвала критиков отстать от их пары.

Ранее бывшая жена футболиста, Анастасия, обвинила игрока в изменах и показала иск, в котором он требует от неё отдать дочь и выплачивать алименты в размере 13 тысяч рублей ежемесячно.

«Это мы обсуждаем всё происходящее за последние сутки. Злые люди, . Ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение. Комментариев больше не будет. Возвращаемся к обычному девичьему блогу», – написала девушка футболиста в соцсети, выложив следующее фото:

Соцсеть Марины Кондратюк

Напомним, Сафонову 24 года. Он выступает за первую команду «быков» с января 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ вратарь провел 26 матчей и пропустил 41 мяч. Также на его счету 7 «сухарей».