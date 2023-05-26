Орлов считает, что Промеса рано называть легендой «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Когда он закончит играть, тогда и будем говорить — легенда он или нет. Промес — хороший и техничный футболист. Однако есть уголовные дела, которые он несет из Нидерландов. Как-то у меня не вяжется. Легенды «Спартака» — это Симонян, Нетто. Достойные люди. Легенда — это человек, без отрицательных явлений», — приводит слова Орлова Sport24.ru.

Отметим, что 31-летний игрок является фигурантом двух дел в Нидерландах. Форвард подозревается в попытке непредумышленного убийства и организованной преступности, связанной с продажей запрещенных веществ.

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В текущем сезоне за московскую команду он провел 35 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан лета 2024 года.